В ДТП погиб водитель фуры из Актаныша, который два года возил грузы на СВО

В крупной аварии погиб водитель из Актаныша, который возил в зону СВО гуманитарные грузы. Об этом сообщили в Telegram-канале Дулкын-16.

Авария произошла в Хвалынском районе Саратовской области. Там столкнулись легковушка, две фуры и КамАЗ.

В фуре погиб водитель, который два года возил груз полкам 1232, 1233 и 430.