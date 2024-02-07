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Происшествия 7 февраля 2024 08:05

В ДТП погиб водитель фуры из Актаныша, который два года возил грузы на СВО

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В крупной аварии погиб водитель из Актаныша, который возил в зону СВО гуманитарные грузы. Об этом сообщили в Telegram-канале Дулкын-16.

Авария произошла в Хвалынском районе Саратовской области. Там столкнулись легковушка, две фуры и КамАЗ.

В фуре погиб водитель, который два года возил груз полкам 1232, 1233 и 430.

#погиб водитель
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