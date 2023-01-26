В Аксубаевском районе на сходе граждан назвали главную проблему Беловского поселения

В Аксубаевском районе Татарстана на сходе граждан, в котором принял участие глава муниципалитета Камиль Гилманов, была названа основная проблема Беловского сельского поселения — состояние водопроводных сетей. Об этом пишет местное издание «Аксубаево».

Сначала глава поселения Ильсур Махмутов в своем докладе рассказал об итогах прошлого года. В частности, здесь благоустраивали дороги внутри сел (в этой работе помогал в том числе и купленный на грантовые средства трактор). Также на грантовые средства отремонтировали Новоузеевский сельский ДК, заменив окна, двери и отопительную систему. Был произведен и капитальный ремонт кабинетов исполнительного комитета.

Но есть и проблемы, которые, по словам докладчика, тут тщетно пытались решить своими силами. Самая важная из них — водопроводные сети. На балансе Беловского сельского поселения находятся три башни и три скважины, протяженность водопровода достигает 13 072 метра. Только в минувшем году затраты на ремонт и содержание водопроводных сетей составили 700 тыс. рублей, причем это достаточно большая сумма для бюджета поселения.

Выполняя наказ жителей, Ильсур Махмутов обратился к руководству района с просьбой включить поселение в программу по реконструкции систем водоснабжения. Среди прочих проблем он упомянул отсутствие торговой точки в поселке Сергеевский, фельдшера — в деревне Беловка и неработающий ФАП в деревне Алексеевка.

В ходе беседы представителей властей с местными жителями оказались затронуты и другие проблемные вопросы. Так, мост через реку Сульча протяженностью почти 100 метров в селе Новое Узеево нуждается в капитальном ремонте, как и сельские ДК в деревне Беловка и поселке Сергеевский.

Еще один больной вопрос для сельчан — оплата инвестором паевых земель. Вместе с тем инвестор — ООО «АксуАгро» оказывает помощь поселению, в том числе и техникой.

«Для решения многих вопросов недостаточно только финансирования. Ведь главный двигатель благоустройства сел — это люди. Именно жители сел обеспечили во многом то, что было сделано, не только приняв участие в программе самообложения, но и физически помогая поселению», — подчеркнул Ильсур Махмутов.

Перед началом схода глава района побывал в музее писателя и журналиста Газиза Кашапова, где собираются жительницы села и вяжут носки для призванных по частичной мобилизации.

«Никто не остался в стороне, и гуманитарную помощь собираем, и пряжу прядем сообща, и носки вязать здесь собираемся, а еще молимся здесь же за наших сельчан, находящихся в зоне СВО, и за мир во всем мире», — заявили они. В ответ Камиль Гилманов поблагодарил женщин за беспокойство о судьбе военных. Он уверен, что помощь не будет лишней, а забота согреет мобилизованных.

Беловское сельское поселение включает пять населенных пунктов: село Новое Узеево (административный центр), деревни Алексеевка, Беловка и Федоровка, а также поселок Сергеевский.



Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О начале частичной мобилизации в стране было объявлено 21 сентября, о ее завершении — 28 октября (при этом соответствующий указ включает пять населенных пунктов: село Новое Узеево (административный центр), деревни Алексеевка, Беловка и Федоровка, а также поселок Сергеевский.Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент РФ. О начале частичной мобилизации в стране было объявлено 21 сентября, о ее завершении — 28 октября (при этом соответствующий указ продолжает действовать ).

Фото: издание «Аксубаево».