В Академии наук РТ прошла церемония награждения лауреатов премии Алемасова

фото: Академия наук РТ

Сегодня в Академии наук Татарстана наградили лауреатов государственной премии имени Вячеслава Алемасова. В этому году ее обладателями стали трое молодых ученых Павел Буланов, Артем Кузнецов и Тимур Петров. Церемония прошла в рамках заседания президиума АН РТ.

Артем Кузнецов является заведующим кафедры радиофотоники и микроволновых технологий КНИТУ КАИ. В 2021 году он защитил докторскую диссертацию в возрасте 30 лет, став одним из самых молодых докторов на своей кафедре. В области его научных интересов – технологии радиофотоники и волоконно-оптические технологии, которые активно внедряются в энергетическую промышленность и оборонно-промышленный комплекс.

«Всегда приятно, когда многолетний труд признается на таком высоком уровне», – поделился исследователь.

Доцент кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей Института транспортных сооружений КГАСУ Павел Буланов занимается исследованиями по повышению устойчивости к старению битумных материалов, используемых в асфальтобетонных покрытиях, а также по применению местного минерального сырья для строительства автомобильных дорог взамен щебня, который добывается на Урале. Свою кандидатскую диссертацию Буланов защитил в 2017 году.

Второй лауреат – доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» КГЭУ Тимур Петров занимается исследованиями в области топологической оптимизации конструкций и повышения энергоэффективности электрооборудования.

Указ о присуждении Государственной премии РТ имени В.Е.Алемасова был подписан Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым 28 июня, о чем сообщал «Татар-информ».

Премия имени Вячеслава Алемасова была учреждена 22 сентября 2014 года и с тех пор ежегодно вручается трем кандидатам из числа молодых ученых за выдающиеся научные достижения в области инженерных наук и значительный вклад в развитие приоритетных отраслей науки и промышленности.

Академик РАН Вячеслав Алемасов (1923 – 2006) – выдающийся ученый, один из основоположников казанской научно-педагогической школы теплоэнергетики и реактивного двигателестроения. Его многолетняя плодотворная деятельность полностью протекала в Казани и умножила славу города в качесте центра науки и образования.