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Минниханов присудил премию Алемасова трем молодым ученым из Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Государственной премии РТ имени В.Е.Алемасова. Награды удостоились трое молодых ученых, следует из документа на официальном портале руководителя республики.
Так, за значительный вклад в разработку технологий модификации дорожно-строительных материалов для строительства конструкций автодорог повышенной долговечности и экономичности отмечен кандидат технических наук, доцент Института транспортных сооружений КГАСУ Павел Буланов.
Доктор технических наук, завкафедрой «Радиофотоника и микроволновые технологии» КНИТУ-КАИ Артем Кузнецов получил премию за значительный вклад в совершенствование радиофотонных информационно-измерительных систем для контроля энергообъектов и малоразмерных космических аппаратов.
Третьим награжденным стал кандидат технических наук, доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» КГЭУ Тимур Петров. В документе отмечен значительный вклад, который ученый внес в исследование комплексного метода оптимизации конструкции для повышения энергоэффективности электрических машин.
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