Минниханов присудил премию Алемасова трем молодым ученым из Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Государственной премии РТ имени В.Е.Алемасова. Награды удостоились трое молодых ученых, следует из документа на официальном портале руководителя республики.

Так, за значительный вклад в разработку технологий модификации дорожно-строительных материалов для строительства конструкций автодорог повышенной долговечности и экономичности отмечен кандидат технических наук, доцент Института транспортных сооружений КГАСУ Павел Буланов.

Доктор технических наук, завкафедрой «Радиофотоника и микроволновые технологии» КНИТУ-КАИ Артем Кузнецов получил премию за значительный вклад в совершенствование радиофотонных информационно-измерительных систем для контроля энергообъектов и малоразмерных космических аппаратов.

Третьим награжденным стал кандидат технических наук, доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» КГЭУ Тимур Петров. В документе отмечен значительный вклад, который ученый внес в исследование комплексного метода оптимизации конструкции для повышения энергоэффективности электрических машин.

Государственная премия названа именем академика Российской академии наук, почетного члена Академии наук РТ Вячеслава Алемасова — одного из создателей казанской научно-педагогической школы теплоэнергетики и реактивного двигателестроения. Она была учреждена в 2014 году указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ее получатели — молодые ученые, отметившиеся выдающимися достижениями в области инженерных наук и вкладом в развитие приоритетных отраслей науки и промышленности.