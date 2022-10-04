Молчание «Ак Барса» и ставка «волков»: почему одиссея Гарипова завершилась в Нижнекамске

Возвращение Эмиля Гарипова в Татарстан стало причиной ренессанса в игре нижнекамского «Нефтехимика». При этом чемпион 2018 года оказался лишним в «Ак Барсе», несмотря на большие жертвы хоккеиста ради родной команды. Подробности этой истории – в материале «ТИ-Спорт».

Эмиль Гарипов был вынужден расторгнуть контракт с «Ак Барсом» в сезоне 2019/2020, а 24 сентября этого года подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком» Фото: © «Татар-информ»

«Я ждал звонка от сына – мол, папа, меня обратно в «Ак Барс» взяли»

«Мы ждали звонка из Казани, если честно говорить. Я как отец думал, что «Ак Барс» нас все равно не оставит. Мы родились в Казани, играли за родной клуб. Вся основная карьера Эмиля прошла в Казани. Я ждал, конечно, что все равно будет звонок от сына. Мол, папа, меня обратно в «Ак Барс» взяли. Но почему-то этого не случилось. Зато позвонили из республики, из «Нефтехимика». Мы этому тоже рады. Честно говоря, я был удивлен этому. Думал, Казань позвонит, но в «Ак Барсе» промолчали. У меня никаких вопросов нет. У каждого своя работа, я все понимаю. Значит, где-то мы еще не заслужили. Будем стараться, оправдывать доверие «Нефтехимика», – заявил корреспонденту «ТИ-Спорт» Рамиль Гарипов.

Его сын Эмиль Гарипов 24 сентября подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», завершив свою персональную одиссею по возвращению в Татарстан. Голкипер был вынужден расторгнуть контракт с «Ак Барсом» в сезоне 2019/2020.

Как известно, в тот сезон Эмиль Гарипов восстанавливался от сложной травмы спины и не нашел взаимопонимания с тренерским штабом Дмитрия Квартальнова. К причинам «развода» мы еще вернемся ниже, но именно с тех пор начались скитания Гарипова по командам КХЛ. «Авангард», «Динамо», «Трактор» – своим воспитанник казанского хоккея на чужбине так и не стал. И сейчас вернулся в Татарстан.

Гарипов перевернул «черную серию» «Нефтехимика»

Сам Гарипов на момент написания этого текста летел на самолете в Астану, где сегодня «Нефтехимик» проведет очередной матч чемпионата. Мы не стали отвлекать Эмиля Гарипова. Впрочем, перед чемпионатом наш герой и так дал «ТИ-Спорт» большое интервью. А сейчас за него «отдувался» отец игрока.

«Меня очень радует, что мы вернулись в Татарстан. Разницы нет для нас – Казань или Нижнекамск. Чаще ли стал видеть? Ну, один раз у него выходной был, приезжал домой. Одну ночь переночевал и уехал», – продолжает отец хоккеиста в беседе с нашим корреспондентом.

Как стало понятно уже сейчас, команде как раз не хватало опытного голкипера. С Гариповым «волки» перевернули «черную серию» Фото: hcnh.ru

В Нижнекамске Эмиль рванул с места в карьер. На старте сезона без Гарипова в воротах «Нефтехимик» выдал ужасную серию из десяти поражений подряд. Как стало понятно уже сейчас, команде как раз не хватало опытного голкипера. С Гариповым «волки» перевернули черную серию. Сейчас на счету команды Олега Леонтьева серия из трех побед подряд.

Причем команда добилась выездной победы даже над одним из лидеров Восточной конференции – магнитогорским «Металлургом». Также «волки» на выезде обыграли «Трактор» и в Нижнекамске «Сибирь». Личные показатели Гарипова в этих матчах также в порядке. У вратаря 91,2% отраженных бросков и коэффициент непробиваемости – 2,3 шайбы за матч. Могло быть гораздо лучше, но аутсайдер «Нефтехимик» устроил атакующую перестрелку с «Магниткой», сенсационно выйдя из нее победителем (6:5).

«Ты доказал всем, что в полном порядке»: Гарипову помогло избавление от «Трактора»

«Думаю, что в «Нефтехимике» ребята объединились вокруг тренера Леонтьева, и это дало результат. Они собрались – молодцы. До конца бьются, играют, дорабатывают. Весь тренерский штаб Леонтьева – настоящие профессионалы», – говорит нам отец хоккеиста.

Этот сезон Эмиль Гарипов начинал в челябинском «Тракторе», и цифры на инфографике наглядно показывают, насколько сильнее голкипер заиграл в Нижнекамске. Ему было что доказывать и Челябинску, и родной Казани. Гарипову это удалось.

«Отдельный респект Эмилю! Красавец. Ты доказал, что ты не зря у нас. Ты доказал всем, что ты в полном порядке», – сказал наставник «Нефтехимика» Леонтьев Гарипову после победы «волков» над «Трактором».

Всё, что ни делается, то к лучшему

Сейчас уже понятно, что поговорка «всё, что ни делается, – к лучшему» сработала на все сто в ситуации с отказом «Ак Барса» от возвращения Эмиля Гарипова в казанский клуб. У Олега Знарка есть в команде вратарская связка, составленная из Тимура Билялова и Амира Мифтахова.

Данис Зарипов: «Он хороший человек и спортсмен. Очень трудолюбивый. Другой момент, что ему нужно игровое время, он толком почти два года не играл» Фото: © «Татар-информ»

В случае возвращения в стан «барсов» Эмилю пришлось бы ждать своего шанса, выступая за фарм-клуб казанцев в ВХЛ. Сейчас он твердый «первый номер» «Нефтехимика». Эта позиция выглядит гораздо выгоднее для перезагрузки карьеры. И именно об этом ранее говорил «ТИ-Спорту» капитан «Ак Барса» Данис Зарипов.

«Я прекрасно знаю Эмиля, он хороший человек и спортсмен. Очень трудолюбивый. Другой момент, что ему нужно игровое время, он толком почти два года не играл. Сейчас же в «Ак Барсе» все места заняты. В России есть много клубов, где он мог бы играть», – говорил Зарипов нашему изданию.

Гарипов отказался от мечты о КХЛ ради родного клуба: в чем все-таки не прав «Ак Барс»

С другой стороны, некрасивой выглядит сама ситуация, при которой «Ак Барс» вообще не вышел на представителей Эмиля Гарипова с предложением вернуться в Казань. Отец вратаря не случайно недоумевал в разговоре с нашим изданием, говоря, что ожидал звонка именно из Казани. Все-таки Эмиль Гарипов многое сделал для «Ак Барса» и кое от чего отказался ради родного клуба.

Доподлинно известно, что по итогам чемпионского для команды Зинэтулы Билялетдинова сезона на Эмиля Гарипова был спрос в НХЛ. Более того, как нам стало известно, бывший тренер вратарей клуба Ари Мойсанен настоятельно рекомендовал хоккеисту и его близким не торопиться с подписанием нового контракта с «Ак Барсом». Финский специалист знал о предметном интересе пяти клубов НХЛ к Эмилю Гарипову.

В этой ситуации всё решил личный разговор Эмиля Гарипова и президента клуба Наиля Маганова. На праздновании чемпионства гендиректор «Татнефти» сам попросил голкипера подписать новый контракт с «Ак Барсом». Тогда Эмиль Гарипов пожертвовал мечтой сыграть в НХЛ ради родного клуба. Ради команды, в которой сейчас он оказался не нужным.

Ходят слухи, что в команде некоторые считали, что вратарь и вовсе симулирует травму. И это несмотря на то, что Эмиль перенес две операции в Германии Фото: ak-bars.ru

Никто не виноват: как Гарипов оказался лишним у Квартальнова

В итоге «Ак Барс» провалил следующий после чемпионского сезон, а легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов решил взять паузу от тренерской деятельности, которая продолжается и по сей день. Команду принял Дмитрий Квартальнов, а на Гарипова обрушилась серия рецидивов с травмой спины.

По слухам, не все в тренерском штабе верили в проблемы со здоровьем Гарипова. Ходят слухи, что в команде некоторые считали, что вратарь и вовсе симулирует. И это несмотря на то, что Эмиль перенес две операции в Германии.

В то же время бурно прогрессировал другой воспитанник татарского хоккея – Тимур Билялов, который выиграл конкуренцию даже у шведского голкипера Адама Рейдеборна. Как следствие, Эмиль Гарипов и покинул «Ак Барс», оказавшись третьим лишним в клубе, с которым выиграл Кубок Гагарина-2018.

В этой ситуации и винить некого. Так сложились обстоятельства, и началась трехлетняя одиссея Гарипова за пределами Татарстана. Сейчас он вернулся и уже сыграл большую роль по вытаскиванию «Нефтехимика» из крутого пике в 10 поражений подряд.