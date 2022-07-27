«Идем в сезон без легионеров»: в «Ак Барсе» объяснили, почему отказались от Яшкина

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, почему казанский клуб не стал бороться за подписание контракта с чешским экс-форвардом «Аризоны» Дмитрием Яшкиным. По словам функционера, в связи с известными событиями, в клубе стараются управлять рисками и потому было принято решение войти в сезон без иностранных хоккеистов.

«После окончания сезона мы общались с Дмитрием. Проявляли заинтересованность, он открыто ответил на все вопросы. И для нас имело значение, что он — иностранец. Мы стараемся управлять рисками и потому сейчас идем в сезон без легионеров. Хотя тут загадывать не будем. Возможно, в октябре–ноябре что-то может измениться и какие-то иностранцы у нас появятся. Но пока об этом говорить рано», – цитирует Валиуллина «Матч ТВ».

Кроме того, генеральный менеджер «барсов» рассказал о том, были ли между игроком и клубом переговоры.

«На каждое место у нас было по два-три кандидата. Яшкин входил в их число. Но когда мы на него претендовали, Дмитрий собирался на чемпионат мира. И у него были предложения из НХЛ. А вот времени ждать не было. Сейчас «Динамо» обменяло на него права в СКА, но это произошло в конце июля. Если бы мы ждали Яшкина, то могли бы упустить того же Александра Радулова», – подчеркнул Валиуллин.

Напомним, Дмитрий Яшкин подписал контракт с питерским СКА. В сезоне-2020/21 чешский хоккеист стал лучшим снайпером КХЛ (38 шайб), выходя на лед в одном звене с нынешними форвардами «Ак Барса» Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким.