В Агрызском районе РТ может появиться деревня дружбы народов России

В Агрызском районе РТ может появиться новый туристический объект — деревня дружбы народов Татарстана. С таким предложением выступил глава муниципалитета Азат Валеев.

«В настоящее время прорабатывается вопрос открытия представительства Дома дружбы народов, а также полноценного круглогодичного туристического объекта — деревни дружбы народов, где можно будет ознакомиться с традициями, бытом, культурой народов России, а также попробовать национальную кухню», — сказал Валеев.

Напомним, что сегодня состоялось заключительное заседание Ассамблеи народов РТ, которое провел Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин.