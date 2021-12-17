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Общество
17 декабря 2021  18:59
Арсений Каримов

В Агрызском районе РТ может появиться деревня дружбы народов России

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В Агрызском районе РТ может появиться новый туристический объект — деревня дружбы народов Татарстана. С таким предложением выступил глава муниципалитета Азат Валеев.

«В настоящее время прорабатывается вопрос открытия представительства Дома дружбы народов, а также полноценного круглогодичного туристического объекта — деревни дружбы народов, где можно будет ознакомиться с традициями, бытом, культурой народов России, а также попробовать национальную кухню», — сказал Валеев.

Напомним, что сегодня состоялось заключительное заседание Ассамблеи народов РТ, которое провел Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

#агрызский район рт #Год родных языков и народного единства
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