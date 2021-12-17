Мухаметшин: Год родных языков и народного единства – повод гордиться Татарстаном

Сегодня в Доме дружбы народов РТ подвели итоги Года родных языков и народного единства в Татарстане. Так, за 2021 год в республике проведена большая работа по укреплению межнационального и межконфессионального мира. Об этом на церемонии сообщил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Год родных языков и народного единства стал еще одним поводом для гордости и восхищения многонациональным Татарстаном. Первичным фактором выступает уважительное отношение к языкам, традициям, обычаям и культуре народов, которые живут в республике», — отметил Мухаметшин.

По его словам, только Ассамблея народов Татарстана в этом году организовала около 6 тыс. тематических мероприятий. Он подчеркнул, что единство народов республики — это один из ключевых факторов развития многовекторной экономики региона.

Для руководителей национальных объединений и почетных гостей был организован концерт с участием коллективов Дома дружбы народов, которые представили номера, раскрывающие особенности культур народов, проживающих в Татарстане.

Год родных языков и народного единства стал во многом успешным и для молодежной Ассамблеи народов РТ, добавил руководитель организации Тимур Кадыров.

«Для нас этот год стал очень важным и актуальным. Была оказана большая поддержка этнокультурному развитию молодежи. Были поддержаны многие наши инициативы, направленные на объединение молодых людей разных национальностей. Мы хотим заинтересовать молодежь в сохранении языка, культуры, обычаев и традиций», — сказал Кадыров.

На церемонии также наградили медалями и благодарственными письмами тех, кто внес большой вклад в формирование межнационального мира в Татарстане.