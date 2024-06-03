В Агрызском районе построят промышленный парк

В Агрызском районе Татарстана будет построен новый промышленный парк, где резиденты смогут арендовать уже готовую инфраструктуру. Соответствующий проект сегодня был рассмотрен на инвестсовете РТ под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«На сегодняшний день в Агрызском районе наблюдается дефицит промышленных площадей, в связи с чем высокий процент населения, совершающих маятниковую миграцию в соседние районы и регионы. У предпринимателей будет возможность разместить свое производство в готовой недвижимости», - рассказал генеральный директор ООО «Унипарк» Марат Шакиров.

По его словам, уже две компании заявили о желании стать резидентами парка. Они планируют разместить производство фруктовых чипсов, котельных и газопоршневых установок.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах в начале 2025-го планируют открыть термы.