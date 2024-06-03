news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 3 июня 2024 13:05

В Агрызском районе построят промышленный парк

Скопировать ссылку

В Агрызском районе Татарстана будет построен новый промышленный парк, где резиденты смогут арендовать уже готовую инфраструктуру. Соответствующий проект сегодня был рассмотрен на инвестсовете РТ под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«На сегодняшний день в Агрызском районе наблюдается дефицит промышленных площадей, в связи с чем высокий процент населения, совершающих маятниковую миграцию в соседние районы и регионы. У предпринимателей будет возможность разместить свое производство в готовой недвижимости», - рассказал генеральный директор ООО «Унипарк» Марат Шакиров.

По его словам, уже две компании заявили о желании стать резидентами парка. Они планируют разместить производство фруктовых чипсов, котельных и газопоршневых установок.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах в начале 2025-го планируют открыть термы.

#инвестиционные проекты #агрызский район рт #промпарк
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2