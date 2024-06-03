Термы в Набережных Челнах планируют открыть в начале 2026 года

Новый термальный комплекс в Набережных Челнах планируют запустить в начале 2026 года. Соответствующий проект сегодня был одобрен на инвестиционном совете РТ под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова, сообщил гендиректор ООО «ФОК КУРОРТ» Андрей Козлов.

«Новый комплекс будет располагаться на Московском проспекте, это новый микрорайон. Мы надеемся, что открытие произойдет в начале 2026 года. Площадь объекта составит около 10 тыс. квадратных метров. Он будет рассчитан на семейный отдых не только жителей Набережных Челнов, но и всей республики и соседних регионов», - рассказал он.

В новых термах будет пять крытых и три открытых бассейна. Два из них будут круглогодичные. Инвесторы рассчитывают, что в течение трёх лет комплекс выйдет на количество посещений в 1 млн в год.