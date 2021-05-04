В Агрызе волонтеры «Единой России» привели в порядок воинские захоронения

Волонтеры «Единой России» в преддверии 76-й годовщины Победы привели в порядок воинские захоронения на Старо-Татарском кладбище в Агрызе.

Последнее пристанище здесь нашли бойцы, умершие в эвакогоспитале №2785. В годы войны он располагался в зданиях школы №10 и железнодорожной больницы города. На кладбище насчитывается 30 таких могил.

Порядок на месте воинских захоронений поддерживает местное отделение «Единой России». Несколько раз в год волонтеры партии, активисты «Молодой гвардии» и представители молодежных общественных организаций убирают мусор и подкрашивают звездочки на надгробиях.

Накануне 9 Мая молодые люди решили не нарушать традицию и убрали участки возле обелисков, а также привели в порядок памятник, установленный здесь в 1946–1947 годах.

Воинские захоронения в Агрызе нанесены на интерактивную карту, в создании которой участвовали «Единая Россия» и «Молодая гвардия Единой России». В поисковую систему «Яндекс» сейчас занесено более 2,6 тыс. таких памятников республики с исторической справкой и точными координатами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что единороссы привели в порядок солдатские могилы в поселке Красная Горка.