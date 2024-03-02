В Агрызе по нацпроекту благоустроена первая очередь Ленинского парка

В 2023 году в Агрызе завершился первый этап благоустройства Ленинского парка. Стоимость работ, охвативших территорию в 10 тысяч квадратных метров, составила 19,5 млн рублей, стало известно в ходе автобусного марафона «Татарстан — республика достижений».

До этого участок не был благоустроен, а использовался в качестве транзита. Ориентиром и доминантой здесь является водонапорная башня.

Благодаря национальному проекту парк, связывающий частный сектор и территорию за железной дорогой, наполнили разными функциональными зонами. Здесь появились площадка с арт-объектом «История города», территории для пеших и велопрогулок, катания на роликах, а также газон и новые деревья.

Ожидается, что по программе «Формирование комфортной городской среды» в Агрызе появится еще одно общественное пространство — по ул.Чайковского. Оно будет находиться неподалеку от Дома детского творчества «Радуга талантов», поэтому будет включать детские площадки. Привлечь в общественное пространство планируют и юных спортсменов: футболистов, волейболистов, теннисистов, скейтбордистов и любителей других видов спорта.

Появятся малые архитектурные формы, арт-объекты, освещение. На благоустройство парка площадью 1,5 тысячи квадратных метров выделят 18,4 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.