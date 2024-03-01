«Путин ответил на все вопросы, которые ставит жизнь»: в Агрызе завершился автобусный тур

Фото: Екатерина Самсонова

В Агрызском районе РТ финишировал тур автобусного марафона «Татарстан — республика достижений». Он стартовал 15 января в городе Лаишево и затронул 29 районов.

В районном дворце культуры Агрыза была организована встреча с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы РФ по малому и среднему предпринимательству Альфией Когогиной, председателем Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айратом Зариповым и главой Агрызского района Ленаром Нургаяновым.

В мероприятии приняли участие представители районного актива, руководители предприятий, организаций и подведомственных учреждений, предприниматели, депутаты местного самоуправления. До начала встречи участники имели возможность познакомиться с одноименной фотовыставкой, которая демонстрирует, что Татарстану есть чем гордиться.

Во время встречи Альфия Когогина, Айрат Зарипов и Ленар Нургаянов рассказали о достижениях Республики Татарстан и национальных проектах, реализуемых в стране. Многие направления рассматривались уже на основе послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию, оглашенному накануне.

Фото: © Екатерина Самсонова

Альфия Когогина особо остановилась на нацпроекте «Семья», который анонсирован Президент наряду с еще четырьмя новыми нацпроектами.

«Когда мы прогуливались, например, по новому парку, реконструированному в Агрызе, и я видела счастливые лица детей, влюбленных парочек, ветеранов, гуляющих с внуками, я понимала — вот наши нацпректы! Когда в новой поликлинике общалась с врачами, и они рассказывали, насколько улучшились условия их работы, думала — мы работаем не зря! В целом нацпроекты начинаются не с нуля. Они создаются на основе сделанного. Тот же проект „Семья“, новые меры поддержки будут продвижением взятого курса», — заключила парламентарий.

Отметим, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Агрызе прошла первая очередь благоустройства Ленинского парка за 19,5 млн рублей. Территория в 10 тыс. кв. метров располагается в северо-восточной части Агрыза в спальном районе вблизи локомотивного депо. Рядом проходит мост, связывающий частный сектор и территорию за железной дорогой. Участок никак не был благоустроен, но активно использовался горожанами в качестве транзита. Ориентиром и доминантой здесь является водонапорная башня.

Вокруг был зеленый буфер из разнообразных кустарников и деревьев. На территории общественного пространства появились разные функциональные зоны. Это площадка с арт-объектом «История города», участок для выгула и дрессировки собак, тихая зона с малыми архитектурными формами, территория для пеших прогулок, велопрогулок и катания на роликах, а также газон и новые деревья.

Фото: © Екатерина Самсонова

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по улице Чайковского появится еще один парк. Он расположится недалеко от Дома детского творчества «Радуга талантов», поэтому в нем предусмотрены детские площадки — игровые и спортивные. Территорию оснастят оборудованием для юных футболистов, волейболистов, теннисистов, скейтбордистов и любителей других видов спорта. Появятся малые архитектурные формы, арт-объекты, освещение. На благоустройство парка площадью 1,5 тыс. кв. метров выделят 18,4 млн рублей.

Айрат Зарипов рассказал, как национальные проекты влияют на жизнь Татарстана в целом. «Вчера Владимир Владимирович Путин дал ответ на многие вопросы, которые ставит перед нами жизнь. И я уверен, в единой, сильной команде мы реализуем поставленные задачи и добьемся того успеха, которого хотим», — отметил он.

Фото: © Екатерина Самсонова

Ленар Нургаянов обратил внимание на то, что Агрызский район в рейтинге социально-экономического развития среди районов Татарстана впервые за долгие годы поднялся сразу на шесть позиций.

«И это достижения не спонтанные. Благодаря нацпроектам, участию в государственных программах движется вперед наш район», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что район уверенно развивается и в сельскохозяйственном направлении. Так, в 2023 году благодаря участию в госпрограммах построено восемь мини-ферм.

Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова Агрыз был включен в федеральную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры. Произведена реконструкция 60% тепловых сетей. В 2024 году в районе продолжат реализацию программы.

«Агрыз станет первым в Татарстане районом, заменившим 100% тепловых сетей за два года», — подчеркнул глава района.

Фото: © Екатерина Самсонова

Второе приоритетное направление — безопасные и качественные дороги. Большим подспорьем для агрызцев стало завершение капремонта центральной улицы города. Ленар Нургаянов выразил уверенную надежду на дальнейшее развитие района благодаря реализации нацпроектов и различных государственных программ.

Объем дорожных работ в 2023 году составил 514 млн рублей. Завершен капремонт центральной улицы Агрыза, построен новый мост через реку Агрызка, еще один мост — по улице Крестьянская — отремонтирован за 27 млн рублей. В рамках республиканской программы «Обеспечение населения питьевой водой» в юго-восточной части райцентра проложены сети водоснабжения. Подготовлены проекты насосно-повысительной станции второго подъема в Агрызе, сетей водоснабжения в селах Бима и Крынды.

Фото: © Екатерина Самсонова

В рамках нацпроекта «Образование» отремонтированы пищеблоки двух школ — Бимской школы и Сарсакомгинского лицея. В Кучуковской и Кичкетанской школах появились центры «Точка роста». Начат ремонт общежития филиала Нижнекамского агроколледжа за 53 млн рублей. В этом году на завершение ремонта выделят 108 млн рублей.

По нацпроекту «Здравоохранение» в селах Старое Сляково и Азево построены новые ФАПы. Отремонтированы еще три ФАПа в селах Пелемеш, Кадряково и Кулегаш. За 49 млн рублей отремонтировано здание стационара Агрызской ЦРБ. Реализован проект «Помощник фельдшера». Для более тысячи жителей сел Старо-Сляково, Пелемеш, Кадряково, Кулегаш медпомощь стала доступной. В рамках нацпроекта «Демография» диспансеризацию прошли свыше 7 тыс. жителей, больше половины из которых проживают в сельской местности. Для решения вопросов кадрового обеспечения ЦРБ, которая лишь наполовину укомплектована врачами, в районе вводят грант для прибывших врачей в размере 500 тыс. рублей, а также предусматривают возмещение аренды жилья.

Фото: © Екатерина Самсонова

В селе Терси в рамках нацпроекта «Демография» построена первая спортплощадка ГТО, в рамках федпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» новая спортплощадка появилась и в Кадрякове.

Сейчас готовятся проекты многофункционального центра на 100 мест в селе Кадряково и нового молодежного центра в Агрызе. В 2024 году в городе возведут 23-квартирный жилой дом для льготников и три 8-квартирных дома для детей-сирот. В программу капремонта включены шесть домов на сумму 40 млн рублей. Предусмотрено допфинансирование работ по утеплению фасадов трех домов за 40 млн рублей. В Терси запланирован ремонт детсада «Миляуша» за 30 млн рублей, а в селе Кадыбаш — ДК за 30 млн рублей.

Фото: © Екатерина Самсонова

В целях поддержки педагогов впервые в районе премировали 12 учителей, подготовивших выпускников-высокобалльников. Три молодых педагога стали обладателями гранта «Наш новый учитель». Педагог школы №4 стала победителем федерального проекта «Земский учитель». Министерство образования и науки РТ оценило работу системы образования района как прорыв года. Если в 2021-2022 учебном году агрызцы были на 20-м месте, то в прошлом году вошли в пятерку лидирующих районов по уровню высокобалльников. Количество 100-балльных результатов выросло в два раза.

В районе работают спортшкола, плавательный бассейн и футбольный манеж, где есть возможность заниматься 15 видами спорта. Всего в районе функционируют 234 спортивных сооружения. Агрыз отметил 85-летний юбилей. По этому случаю впервые прошли соревнования по лыжероллерам с участием олимпийских чемпионов Сергея Устюгова и Тамары Тихоновой. В состязаниях участвовали более 300 спортсменов из разных городов России. Агрызский район славится своими лыжниками. В Агрызе и Кулегаше оборудованы освещенные лыжные трассы.

Фото: © Екатерина Самсонова

В этот день в рамках встречи состоялась церемония награждения победителя конкурса «Самый классный классный», инициированного Альфией Когогиной. Депутат вручила главный приз (35 тыс. рублей) победителю — педагогу гимназии №1 Светлане Савиновой. Остальные 6 финалистов удостоились благодарственных писем.

Мероприятие завершилось концертной программой, в которой приняли участие народные артисты Татарстана Зайнаб Фархетдинова и Резеда Шарафиева, артисты Государственного ансамбля песни и танца РТ и ансамбля песни и танца «Агидель».

Автобусный марафон стартовал 15 января в Лаишеве и завершается 1 марта в Агрызе. Он затронул 29 районов, поделенных на Казанскую, Закамскую, Заволжскую, Юго-Восточную, Нижнекамскую и Набережночелнинскую зоны.

Фото: © Екатерина Самсонова

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию было оглашено 29 февраля (с ним можно ознакомиться по ссылке). Выступление продлилось 2 часа 6 минут и стало рекордным по времени. В нем, в частности, были анонсированы новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных». Подробнее о содержании речи главы государства можно прочитать в материале «Татар-информа».