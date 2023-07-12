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Руc Тат
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Происшествия 12 июля 2023 17:20

В Агрызе 230 домов остаются без электричества из-за непогоды

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В Агрызе еще 230 домов с населением 5430 человек остаются без электричества из-за непогоды. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте работают 7 бригад по восстановлению электроснабжения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Агрызском районе из-за непогоды без электроснабжения остались 366 домов с населением 8538 человек.

По данным ведомства, ориентировочное время восстановления электроснабжения — в 21.00 12 июля.

Согласно данным руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального района повреждения получили: 18 многоквартирных домов, 15 социально значимых объектов и 34 частных дома, общая площадь повреждений кровель устанавливается. Кроме того, повалены 18 деревьев.

Всего привлечены для ликвидации последствий непогоды 48 человек, 15 единиц техники, из них от МЧС России — 8 человек и 3 единицы техники.

#МЧС #агрызский район
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