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Общество 12 февраля 2025 20:38

В аграрном вузе Казани открылся учебный центр Минского тракторного завода

В Казанском государственном аграрном университете открылся учебный центр Минского тракторного завода. В рамках мероприятия ректор вуза Айрат Валиев и гендиректор «МТЗ» Сергей Авраменко подписали соглашение о сотрудничестве между университетом и предприятием, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Предметом соглашения является взаимовыгодное взаимодействие, нацеленное на повышение результатов деятельности образовательного учреждения, соответствие потребностям рынка труда, максимальное приближение подготовки специалистов к требованиям работодателя», – говорится в сообщении.

В прошлом году сельхозпроизводители Татарстана приобрели 530 тракторов различных моделей, из них 236 – производства Минского тракторного завода.

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#Казанский аграрный университет
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