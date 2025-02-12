В аграрном вузе Казани открылся учебный центр Минского тракторного завода

В Казанском государственном аграрном университете открылся учебный центр Минского тракторного завода. В рамках мероприятия ректор вуза Айрат Валиев и гендиректор «МТЗ» Сергей Авраменко подписали соглашение о сотрудничестве между университетом и предприятием, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Предметом соглашения является взаимовыгодное взаимодействие, нацеленное на повышение результатов деятельности образовательного учреждения, соответствие потребностям рынка труда, максимальное приближение подготовки специалистов к требованиям работодателя», – говорится в сообщении.

В прошлом году сельхозпроизводители Татарстана приобрели 530 тракторов различных моделей, из них 236 – производства Минского тракторного завода.