КФУ запустит производство антисептических средств для нужд СВО

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Совместно с индустриальными партнерами КФУ запустит линию по производству высокоэффективных антисептических средств, в первую очередь направленных на нужды участников специальной военной операции. Об этом сообщил проректор КФУ Марат Сафиуллин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Надеемся, что в этом году выйдем на проектную мощность», – рассказал он.

Сафиуллин добавил, что совместно с одним из лидеров отечественной фармацевтической промышленности университет инициировал долгосрочный проект по разработке генных препаратов для терапии редких (орфанных) наследственных заболеваний. Ежегодное финансирование со стороны партнера составит более 100 млн рублей.

Кроме того, по словам проректора, в прошлом году КФУ запустил собственную «фабрику нефтехимических катализаторов» для нужд СИБУРа и «Газпромнефти». В ее продуктовой линейке уже более 15 позиций.

«Аналогичные задачи планируем реализовать и в сфере нефтедобычи. Готова проектная документация на строительство соответствующей промышленной площадки, охватывающей весь спектр поддержки процессов разработки месторождений углеводородного сырья по собственным уникальным технологическим решениям», – отметил он.

Вместе с Минским тракторным заводом университет завершил разработку полного комплекта конструкторской документации для запуска в этом году серийного производства ретрофит-комплектов. Они обеспечат высокий уровень автоматизации сельскохозяйственной техники и позволят вести аграрные работы практически без привлечения человека.