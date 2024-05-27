В Африке открылась выставка татарстанской графики

В столице Сенегала Дакаре, в галерее Vema, открылась выставка татарстанской графики, на которой представлено более 40 работ шести художников из Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Юлия Нуреева.

Зрители могут увидеть работы народного художника Республики Татарстан Рабиса Саляхова — представителя старшего поколения. Мастер кисти известен в России как живописец, керамист и дизайнер общественных пространств.

Также представлены работы молодых художников — Сергея Царёва, Лейлы Фаизовой, Светланы Киямовой из Казани и Айрата Юсупова из Набережных Челнов. Мария Смольянинова, известный московский график, представила серию работ, вдохновленных Свияжском и другими российскими городами.

Гостей вернисажа приветствовали Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Сенегал Дмитрий Кураков, чрезвычайный и полномочный Посол Венесуэлы в Республике Сенегал Александро Коррера, исполнительный директор Русского культурного центра «Калинка» Мари Кристель и другие.

Кураков отметил важность развития связей Сенегала и России и особое положение Татарстана как республики, сочетающей традиции христианства и ислама с выдающимися объектами наследия и динамично развивающейся экономикой. Он призвал местное бизнес-сообщество обратить внимание на перспективность сотрудничества с РТ.

Посол Венесуэльской республики особо отметил работы Рабиса Саляхова, их глубокие национальные и традиционные корни. Александро Коррера поинтересовался, не работают ли анимационные студии Татарстана с этим автором, потому что он создаёт ясные и глубокие образы, способные передать душу и традиции народа и донести их до молодого поколения.

Напомним, в мае 2022 года в столице Сенегала Дакаре татарстанские художники принимали участие на биеннале современного африканского искусства Dak’Art. А в декабре того же года музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» в Дакаре, в Музее чёрных цивилизаций, была организована фотовыставка «Ислам на снегу».

В экспозицию вошли фотографии, предоставленные пресс-службой ДУМ РТ, фотоматериалы по экспедиции Татарстанского отделения Русского Географического общества в Антарктиде, когда на ледяной континент была доставлена факсимильная копия первого печатного Корана; впервые прозвучал азан и был прочитан намаз.

Выставка стала возможной благодаря многолетнему сотрудничеству государственного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и Русского культурного центра «Калинка» Ассоциации «Альянс русской культуры» при поддержке Минкульта РТ и Посольства РФ в Сенегале.

Двери выставки будут открыты 2 месяца.