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В Африке открылась выставка татарстанской графики
В столице Сенегала Дакаре, в галерее Vema, открылась выставка татарстанской графики, на которой представлено более 40 работ шести художников из Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Юлия Нуреева.
Зрители могут увидеть работы народного художника Республики Татарстан Рабиса Саляхова — представителя старшего поколения. Мастер кисти известен в России как живописец, керамист и дизайнер общественных пространств.
Также представлены работы молодых художников — Сергея Царёва, Лейлы Фаизовой, Светланы Киямовой из Казани и Айрата Юсупова из Набережных Челнов. Мария Смольянинова, известный московский график, представила серию работ, вдохновленных Свияжском и другими российскими городами.
Гостей вернисажа приветствовали Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Сенегал Дмитрий Кураков, чрезвычайный и полномочный Посол Венесуэлы в Республике Сенегал Александро Коррера, исполнительный директор Русского культурного центра «Калинка» Мари Кристель и другие.
Кураков отметил важность развития связей Сенегала и России и особое положение Татарстана как республики, сочетающей традиции христианства и ислама с выдающимися объектами наследия и динамично развивающейся экономикой. Он призвал местное бизнес-сообщество обратить внимание на перспективность сотрудничества с РТ.
Посол Венесуэльской республики особо отметил работы Рабиса Саляхова, их глубокие национальные и традиционные корни. Александро Коррера поинтересовался, не работают ли анимационные студии Татарстана с этим автором, потому что он создаёт ясные и глубокие образы, способные передать душу и традиции народа и донести их до молодого поколения.
Напомним, в мае 2022 года в столице Сенегала Дакаре татарстанские художники принимали участие на биеннале современного африканского искусства Dak’Art. А в декабре того же года музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» в Дакаре, в Музее чёрных цивилизаций, была организована фотовыставка «Ислам на снегу».
В экспозицию вошли фотографии, предоставленные пресс-службой ДУМ РТ, фотоматериалы по экспедиции Татарстанского отделения Русского Географического общества в Антарктиде, когда на ледяной континент была доставлена факсимильная копия первого печатного Корана; впервые прозвучал азан и был прочитан намаз.
Выставка стала возможной благодаря многолетнему сотрудничеству государственного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и Русского культурного центра «Калинка» Ассоциации «Альянс русской культуры» при поддержке Минкульта РТ и Посольства РФ в Сенегале.
Двери выставки будут открыты 2 месяца.
Фото предоставлены музеем-заповедником «Остров-град Свияжск».
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