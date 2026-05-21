The Times: талибы отменили минимальный возраст вступления девушек в брак

Власти Афганистана отменили минимальный брачный возраст для девушек. Об этом сообщает газета The Times.

Как рассказала изданию афганская правозащитница Хория Мосадик, теперь вступление в брак допускается после достижения половой зрелости.

«Если девочка достигает половой зрелости в возрасте девяти или десяти лет, то, согласно новому закону, она достигла законного возраста для вступления в брак», – заявила она.

До прихода талибов к власти минимальный возраст вступления в брак для девушек в Афганистане составлял 16 лет, однако впоследствии это ограничение было отменено.

The Times также отмечает, что в крупнейшей и старейшей суннитской школе исламского права минимальным возрастом полового созревания считается девять лет.

Ранее верховный лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада заявлял, что новые власти освободили афганских женщин от «традиционных притеснений» и вернули им статус «свободных людей». По его словам, режим предпринял «необходимые шаги <..> чтобы обеспечить женщинам комфортную и благополучную жизнь в соответствии с исламским шариатом».