В Афганистане 17 человек погибли из-за праздничной стрельбы в воздух

По меньшей мере 17 человек погибли и 41 пострадал в Кабуле из-за праздничной стрельбы в воздух, которую открыли боевики захватившего власть в Афганистане движения «Талибан»* (в России признано террористическим и запрещено — прим. Т-и). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в больнице скорой помощи.

Ранее стало известно о гибели четырех человек и ранении еще семи. Боевики начали стрелять в воздух после распространения информации о захвате единственной неподконтрольной им афганской провинции Панджшер. Позднее оказалось, что сообщения об этом были недостоверны.

Представители руководства «Талибана»* призвали своих сторонников прекратить стрельбу и пообещали изымать оружие у боевиков, которые начнут стрелять в воздух в городах, а также привлекать их к ответственности.

Накануне представитель боевиков Билал Карими заявил о захвате Панджшера. Местный источник российского агентства сообщил о бегстве вице-президента Афганистана Амруллы Салеха и лидера сил сопротивления Ахмада Масуда (сына известного лидера моджахедов Ахмад Шаха Масуда, воевавшего сначала с советскими войсками, а затем с «Талибаном»*). Однако позднее Салех в Twiiter’е опроверг свое бегство и захват провинции.

Информация о происходящем в Панджшере противоречива, в том числе и из-за проблем со связью. Боевики «Талибана»* и их симпатизанты сообщают в соцсетях о продолжающемся наступлении, а сторонники сопротивления — об удачных контратаках.

Ранее Президент России Владимир Путин назвал катастрофической ситуацию, сложившуюся в Афганистане после вывода американских войск.

* Движение признано террористическим и запрещено в России.