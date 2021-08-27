Шойгу: Нельзя допустить разрастания конфликта в Афганистане на Казахстан и Узбекистан

Фото: Владимир Васильев

Нельзя допустить разрастания конфликта в Афганистане на соседние страны — Казахстан и Узбекистан. Об этом на встрече с журналистами в Казани заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Российская сторона координирует действия, касающиеся ситуации в Афганистане, с союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества.

«События в Афганистане, которые там происходят, дали нам понять, что мы делаем правильно в части ОДКБ. Мы находимся в постоянном контакте со всеми членами по ОДКБ. Нам очень хотелось бы, чтобы там (в Афганистане — прим. Т-и) наступила некая стабильность и спокойствие. Нельзя допустить разрастания терактов в гражданскую войну. И, конечно, мы делаем для этого очень многое. Прежде всего это прием беженцев», — отметил Шойгу.

По словам главы военного ведомства, те теракты, которые произошли по вине запрещенной в России группировки «Исламское государство» (признана террористической — прим. Т-и) или иных организаций, не должны перекинуться на территорию стран — членов ОДКБ. Президент России также провел онлайн-совещание по этому поводу, заметил глава Минобороны РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ситуация в Афганистане ухудшилась этим летом после начала вывода американских войск. Сторонники движения «Талибан» (в России признано террористическим, его деятельность запрещена — прим. Т-и) 15 августа захватили Кабул, Президент Ашраф Гани бежал из страны. Многие государства начали эвакуировать своих граждан из Афганистана через кабульский аэропорт.

При взрывах в аэропорту Кабула, прогремевших накануне, по последним данным погибли 170 человек — 157 граждан Афганистана (включая 28 сторонников запрещенного в России «Талибана») и 13 американских солдат. Первый взрыв прогремел у входа в аэропорт, а второй — в непосредственной близости от него (у гостиницы Baron). Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что в это время российских граждан в аэропорту не было.