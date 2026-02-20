В аэропорту Казани задерживаются внутренние и международные рейсы

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В аэропорту Казани задерживаются несколько внутренних и международных рейсов. Об этом следует из онлайн-табло аэропорта.

Позже расписания отправляются самолеты в Стамбул, Шарм‑эш‑Шейх, Москву, Санкт‑Петербург, Уфу и Минеральные Воды.

С опозданием прибывают рейсы из Москвы, Душанбе, Иркутска, Астрахани, Стамбула. Рейс из Минеральных Вод перенесен с 23:00 20 февраля на 05:00 21 февраля.

Ночью в Татарстане действовал режим «Беспилотная опасность». Уведомление появилось в приложении МЧС в 02:16 по московскому времени и было снято в 07:07. Несмотря на это, ограничений для аэропортов не вводили.