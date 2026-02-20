news_header_top
Происшествия 20 февраля 2026 07:06

В Татарстане чуть менее пяти часов действовал режим беспилотной опасности

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане сегодня ночью опять был объявлен режим «Беспилотная опасность». Информация об этом появилась в мобильном приложении МЧС России в 2.16 20 февраля по московскому времени.

Upd. (7.10): Спустя почти пять часов, в 7.07 по Москве, режим беспилотной опасности в республике был отменен.

Последний раз до этого режим беспилотной опасности вводился в регионе в среду, 18 февраля. Тогда он действовал более шести часов (с 3.50 до 10.13 по Москве).

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, действовавший с трех часов ночи
