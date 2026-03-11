news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 марта 2026 09:11

В аэропорту Казани задерживаются международные и внутренние рейсы

Читайте нас в
Телеграм
В аэропорту Казани задерживаются международные и внутренние рейсы
Фото: © Салават Камалетдинов /«Татар-информ»

В аэропорту Казани задерживаются несколько международных и внутренних рейсов. Об этом следует из данных онлайн-табло аэропорта.

На вылет задержаны самолеты в Ташкент, Стамбул, Москву, Сочи и Санкт-Петербург. С опозданием также прибывают рейсы из Ташкента, Бишкека, Стамбула, Москвы, Нового Уренгоя и Сочи.

Напомним, ранее на фоне беспилотной опасности в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы были введены временные ограничения. Сейчас ограничения продолжают действовать в аэропортах Бегишево и Бугульмы.

На территории республики сохраняется режим беспилотной опасности.

В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что контролируют соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов. В случае нарушений пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону +7 (910) 796 59 45.

#аэропорт Казань #задержки авиарейсов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

10 марта 2026
Кинолог предупредил об угрозах для собак в частном доме

Кинолог предупредил об угрозах для собак в частном доме

10 марта 2026
Новости партнеров