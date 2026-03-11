news_header_top
Происшествия 11 марта 2026 07:59

Аэропорт Казани работает в штатном режиме

Фото: © Салават Камалетдинов /«Татар-информ»

В аэропорту Казани сняли временные ограничения. Воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщает Росавиация.

При этом на территории Татарстана сохраняется режим беспилотной опасности. Ограничения в республике введены с 02.54 по мск. Также продолжают действовать ограничения в работе аэропортов Нижнекамска и Бугульмы.

Последний раз до этого режим беспилотной опасности вводился в регионе в субботу, 7 марта. Тогда он действовал пять часов (с 3.25 до 8.23 по Москве).

#аэропорт Казань #беспилотная опасность
