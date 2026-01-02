news_header_top
Происшествия 2 января 2026 15:08

В аэропорту Казани задерживаются более 10 авиарейсов

В международном аэропорту Казани фиксируются задержки рейсов. Ситуация связана с действующими ограничениями воздушного пространства. Согласно данным онлайн‑табло, в общей сложности отклонено от расписания около 14 рейсов.

На вылет задержаны 10 рейсов. Среди них – самолеты, направляющиеся в Ханты‑Мансийск, Минеральные Воды, Москву, Махачкалу, Сочи, Уфу, Фергану и ряд других городов.

На прилет задерживаются четыре рейса: из Краснодара, Ханты‑Мансийска, Астаны и Москвы.

