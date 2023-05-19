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В аэропорту Казани встретили реликвии пророка Мухаммеда – видео
В международном аэропорту Казани торжественно встретили подлинные реликвии пророка Мухаммеда и его сподвижников. В Татарстан раритеты доставили спецрейсом из Дагестана.
Уникальные экспонаты будут демонстрировать в Болгаре во время празднования «Изге Болгар жыены». Реликвии доставят в Болгар кортежем и выставят их всего на 2 дня, чтобы все желающие могли увидеть святая святых.
О том, как Болгар будет отмечать праздник и встречать делегатов со всего мира читайте в материале «Татар-информ» «Будем молить о хорошей погоде»: что покажут гостям КazanForum на «Изге Болгар жыены».
Праздник «Изге Болгар жыены» проводится в Болгаре с 1989 года в память о принятии волжскими булгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году.
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