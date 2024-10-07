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Общество 7 октября 2024 15:13

В аэропорту Казани временно ограничат работу двух парковок

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В аэропорту Казани с 10 октября введут временные ограничения на работу двух парковок. Такое решение принято по техническим причинам, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Р1 – парковка привокзальной площади аэропорта и Р2 – суточная парковка напротив второго терминала будут работать в ограниченном режиме», – говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали использовать парковку Р7 «Мегапарковка». Стоимость услуги составляет 300 рублей в сутки.

Кроме того, до аэропорта за полчаса можно добраться на электричке от железнодорожного вокзала Казань-1.

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#Аэропорт Казани #парковки
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