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В аэропорту Казани временно ограничат работу двух парковок
В аэропорту Казани с 10 октября введут временные ограничения на работу двух парковок. Такое решение принято по техническим причинам, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Р1 – парковка привокзальной площади аэропорта и Р2 – суточная парковка напротив второго терминала будут работать в ограниченном режиме», – говорится в сообщении.
Пассажирам рекомендовали использовать парковку Р7 «Мегапарковка». Стоимость услуги составляет 300 рублей в сутки.
Кроме того, до аэропорта за полчаса можно добраться на электричке от железнодорожного вокзала Казань-1.
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