В аэропорту Казани временно ограничат работу двух парковок

В аэропорту Казани с 10 октября введут временные ограничения на работу двух парковок. Такое решение принято по техническим причинам, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Р1 – парковка привокзальной площади аэропорта и Р2 – суточная парковка напротив второго терминала будут работать в ограниченном режиме», – говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали использовать парковку Р7 «Мегапарковка». Стоимость услуги составляет 300 рублей в сутки.

Кроме того, до аэропорта за полчаса можно добраться на электричке от железнодорожного вокзала Казань-1.