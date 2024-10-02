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Общество 2 октября 2024 15:04

В казанском аэропорту открыли новую суточную мегаавтопарковку

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В Международном аэропорту «Казань» имени Тукая открыли большую автопарковку. Новый парковочный комплекс на 738 машиномест для длительной стоянки авто запустили в эксплуатацию 1 октября, сообщили в группе «ВКонтакте» «воздушной гавани».

Уточняется, что цена за парковку на 24 часа составит 300 рублей. При этом водителям предоставят бесплатный трансфер до терминала на шаттле.

Оплатить парковку водители смогут через автоматические терминалы оплаты – предусмотрена возможность оплаты наличными и безналичным способом.

Чтобы заехать на новую парковку, надо свернуть направо на первом съезде на круговом движении.

Сотрудники аэропорта также напомнили водителям, что при въезде на территорию паркинга у машины должны быть читаемые (чистые) номера (госрегистрационный знак).

Подробнее про правила парковки и тарифы на оплату можно узнать на сайте аэропорта «Казань».

фото: аэропорт «Казань»

#аэропорт Казань #парковка
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