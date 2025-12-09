news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 9 декабря 2025 08:56

Авиакомпания Nordwind сообщила о задержке рейсов из-за ограничений в аэропорту Казани

Читайте нас в
Телеграм
Авиакомпания Nordwind сообщила о задержке рейсов из-за ограничений в аэропорту Казани
Фото: © «Татар-информ»

Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила о задержках рейсов из-за ограничений в воздушном пространстве Казани. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпнании.

Как указано в заявлении, задерживаются следующие рейсы:

  • N4-243 Санкт-Петербург - Казань;
  • N4-244 Казань - Санкт-Петербург;
  • ЕО/N4-725 Казань - Астрахань;
  • ЕО/N4-726 Астрахань - Казань;
  • ЕО/N4-769 Казань - Уфа.

Кроме того, по данным Приволжской транспортной прокуратуры, задержаны авиарейсы в Екатеринбург, Москву и Хургаду.

В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Для пассажиров организована мобильная приемная.

В Татарстане с 06:15 действует режим беспилотной опасности. Закрыты аэропорты Казани, а также Чебоксар, Тамбова, Владикавказа, Грозного, Магаса, Нижнего Новгорода и Волгограда.

#аэропорт Казань #авиарейсы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

8 декабря 2025
Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

8 декабря 2025