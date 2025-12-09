Авиакомпания Nordwind сообщила о задержке рейсов из-за ограничений в аэропорту Казани

Фото: © «Татар-информ»

Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила о задержках рейсов из-за ограничений в воздушном пространстве Казани. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпнании.

Как указано в заявлении, задерживаются следующие рейсы:

N4-243 Санкт-Петербург - Казань;

N4-244 Казань - Санкт-Петербург;

ЕО/N4-725 Казань - Астрахань;

ЕО/N4-726 Астрахань - Казань;

ЕО/N4-769 Казань - Уфа.

Кроме того, по данным Приволжской транспортной прокуратуры, задержаны авиарейсы в Екатеринбург, Москву и Хургаду.

В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Для пассажиров организована мобильная приемная.

В Татарстане с 06:15 действует режим беспилотной опасности. Закрыты аэропорты Казани, а также Чебоксар, Тамбова, Владикавказа, Грозного, Магаса, Нижнего Новгорода и Волгограда.