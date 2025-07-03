Фото: «Татар-информ»

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на вылет и прием самолетов, сообщает Росавиация.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» шесть самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана.

Ранее мы писали, что несколько десятков рейсов задерживаются из-за временных ограничений в казанском аэропорту. На территории республики с 4:47 утра действует режим «беспилотной опасности», в связи с этим возможны перебои в работе мобильного интернета.