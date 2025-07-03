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Происшествия 3 июля 2025 12:26

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на вылет и прием самолетов

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В аэропорту Казани сняли временные ограничения на вылет и прием самолетов
Фото: «Татар-информ»

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на вылет и прием самолетов, сообщает Росавиация.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» шесть самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана.

Ранее мы писали, что несколько десятков рейсов задерживаются из-за временных ограничений в казанском аэропорту. На территории республики с 4:47 утра действует режим «беспилотной опасности», в связи с этим возможны перебои в работе мобильного интернета.

#аэропорт Казань
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