Десятки авиарейсов задерживаются в аэропорту Казани из-за ограничений

Фото: «Татар-информ»

Несколько десятков рейсов задерживаются из-за временных ограничений в казанском аэропорту.

Согласно онлайн-табло, задержки зафиксированы на вылеты в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Камрань.

Кроме того, отмечены задержки прибытия в Казань порядка 13 воздушных судов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сочи, Тбилиси и Камрани.

Ранее мы писали, что в аэропорту Казани был введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотных воздушных средств. На территории республики с 4:47 утра действует режим «беспилотной опасности», в связи с этим возможны перебои в работе мобильного интернета.