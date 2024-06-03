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В аэропорту Казани сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Казани сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.
«В 13.00 (мск) временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли семь воздушных судов», – указывается в сообщении.
Напомним, что рейсы перенаправляли на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково).
Воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы с 11.29. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
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