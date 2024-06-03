В аэропорту Казани сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.

«В 13.00 (мск) временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли семь воздушных судов», – указывается в сообщении.

Напомним, что рейсы перенаправляли на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково).

Воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы с 11.29. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.