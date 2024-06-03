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Аэропорт Казани закрыт на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Казани временно закрыт на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации. Отмечается, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11.29 (мск)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково).
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