Общество 27 марта 2026 13:03

В аэропорту Казани рассказали о причине утренних задержек авиарейсов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В аэропорту Казани рассказали, что утренние задержки авиарейсов были вызваны неблагоприятными метеоусловиями – сильным туманом и низкой видимостью.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в ночь на 27 марта в районе аэропорта «Казань» видимость была менее чем 300 метров. В связи с этим командиры экипажей приняли решение направить ряд рейсов, следовавших из Санкт-Петербурга, Хургады, Краснодара и Екатеринбурга, на запасные аэродромы в Бегишево и Самару. В результате возникли задержки ряда рейсов из Казани.

«В настоящее время службами аэропорта и авиакомпаний ведется работа по скорейшему восстановлению суточного плана полетов указанных рейсов», – добавили в пресс-службе.

Ранее «Татар-информ» сообщал о задержках внутренних и международных рейсов.

#аэропорт Казань #задержки авиарейсов #туман
Президент Ирана на русском поблагодарил власти и народ России за поддержку

