Происшествия 27 марта 2026 08:31

В аэропорту Казани задерживаются рейсы на прилет и вылет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В аэропорту Казани вновь наблюдаются задержки и отмены рейсов как на вылет, так и на прилет.

По данным онлайн-табло, на вылет задерживается рейс в Москву. Утренний рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» отменен. Кроме того, еще два рейса в Санкт-Петербург авиакомпании Nordwind выполняются с задержкой. Также задержан рейс в Махачкалу. Рейсы в Минеральные Воды и Сочи смещены по времени, а вылет в Стамбул отменен.

На прилет отменен рейс из Стамбула. Задерживается прибытие рейса из Фукуока. Самолет из Красноярска, который должен был приземлиться в 07:20, ожидается только к 19:45. Перенесены рейсы из Душанбе, Иркутска и Санкт-Петербурга.

#задержка авиарейса #международный аэропорт казань
