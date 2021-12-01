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Ру Тат
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Общество
1 декабря 2021  11:22
Александр Хевронин

В аэропорту Казани появится кабина для курения

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Международный аэропорт «Казань» установит на территории своего комплекса кабину для курения, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, она будет расположена в зале ожидания вылета международных авиарейсов на втором этаже и сможет вместить до 12 человек. Отмечается, что курительной кабиной смогут воспользоваться пассажиры международных рейсов. 

Система фильтрации воздуха будет состоять из пяти различных фильтров и ультрафиолетового излучателя. Кроме того, помещение будет оснащено датчиками движения и светодиодным освещением.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта «Казань» к 2050 году составит 17 млн человек. Планируется построить новый терминал, который будет больше, чем два уже имеющихся. Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщал ИА «Татар-информ», что пассажирские перевозки уже превысили 3,4 млн человек, а возможности аэропорта рассчитаны на 2,5 млн пассажиров.

#Курение #аэропорт Казань #госзакупки
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