Фарит Ханифов: Новый терминал аэропорта Казани будет больше, чем два имеющихся здания

Новый терминал международного аэропорта «Казань» будет больше, чем два уже имеющихся. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

«Будет построен новый терминал. Предварительно, по мастер-плану (документ еще не принят), новый терминал будет располагаться дальше по движению от аэропорта. Международный терминал пока остается на своем месте. Гражданские авиалинии сдвигаются внутрь аэропорта. Площади в мастер-плане указаны», – рассказал глава Миндортранса.

Разработкой мастер-плана развития казанского аэропорта занимается нидерландская компания NACO Royal HaskoningDHV. Между NACO и АО «Международный аэропорт “Казань”» в марте заключен договор по подготовке такого документа.

«Идет подготовка мастер-плана аэропорта Казани – что он будет представлять собой до 2050 года. Во время подготовки документа ожидаем экспертизы от крупных логистических компаний, которые много грузов перевозят по воздуху, а также экспертов, участвующих в проектировании больших аэропортов в России», – отметил Ханифов.

Министр добавил, что по расчетам нидерландских специалистов пассажиропоток аэропорта Казани к 2050 году составит 17 млн человек.

«Это многократный прирост. Аэропорт ожидает бум. Пассажирские перевозки уже превысили 3,4 млн человек. А возможности аэропорта рассчитаны на 2,5 млн пассажиров. Когда десять лет назад аэропорт реконструировался, нам казалось, что цифра в 2,5 млн пассажиров – где-то в далекой перспективе. Скорее всего, уже в этом году мы приблизимся к 4 млн человек», – подчеркнул он.

Общий объем пассажиропотока по всем аэропортам Татарстана за 2020 год составил 2 млн 644 тыс. человек. Из-за введенных ограничений в связи с пандемией Covid-19 произошло снижение на 38,5%. На поддержку аэропортов и авиакомпаний были выделены субсидии на сумму 248 млн рублей.