В аэропорту Казани на 23% снизилось число попыток провезти товары без декларации

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С начала текущего, 2024 года на таможенном посту в аэропорту Казани выявлено 562 случая перемещения незадекларированных товаров. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2023 года (730), сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

«Это связано с ведением разъяснительной работы по нормам ввоза товаров с пассажирами, проводимой таможенным постом <...>, авиаперевозчиками и магазином беспошлинной торговли», — отметили в ведомстве.

За нарушение таможенных правил возбуждаются как административные, так и уголовные дела. Как правило, в рамках административного производства нарушителям грозит не только штраф, но и конфискация предметов, которые они пытались провезти, напомнили таможенники.

Международный пассажиропоток при этом увеличился на 16%, о чем сообщал «Татар-информ».