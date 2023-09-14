В аэропорту «Казань» за 6,5 млн рублей отремонтируют котельную

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Международный аэропорт «Казань» ищет подрядчика на ремонт помещения котельной. Стоимость работ оценивается в 6,48 млн рублей, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

Согласно контракту, работы должны быть выполнены в течение 60 рабочих дней после его заключения.

На выделенную сумму исполнителю предстоит выполнить внутреннюю отделку помещений, в том числе коридора, тамбура, хозяйственных и бытовых помещений, санузлов, лестничной клетки, слесарной и токарной мастерских, установку противопожарных дверных блоков, ремонт бетонной отмостки, фасада. Также обновление ожидает летнюю котельную с тамбуром.

Ранее стало известно, что третий терминал аэропорта «Казань» начнут проектировать до конца года.