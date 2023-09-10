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Третий терминал аэропорта Казани начнут проектировать до конца года
До конца 2023 года начнется проектирование нового пассажирского терминала международного аэропорта «Казань». Об этом в интервью ТАСС заявил глава татарстанского Миндортранса Фарит Ханифов.
По его словам, разработанное техническое задание уже направлено в Москву.
«Необходимо техническое задание подписать Минтрансом РФ, Росавиацией и ФГУП „АГА“. Три ведомства. После этого начинается проектирование. У нас мастер-план готов, мы примерно знаем, где какие здания, где какой перрон и так далее», — заметил министр.
Он полагает, что на рассмотрение документации потребуется не более месяца и проектирование начнется уже в этом году.
Развитие международного аэропорта «Казань» на ближайшие годы определено мастер-планом, утвержденном в прошлом году. Согласно ему, ожидается, что к 2025-му пассажиропоток воздушной гавани вырастет до 17 млн человек.
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