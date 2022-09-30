В аэропорту Калининграда с октября вводится режим открытого неба

С 1 октября в аэропорту Калининграда введут режим открытого неба. Это означает, что иностранные компании смогут летать из него в третьи государства без посадки в своей стране. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

«Решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационными властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области. Новые возможности позволят аэропорту „Храброво“ расширить географию полетов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков», — объяснили в ведомостве.

Режим «открытое небо» в России установлен сроком на два года для того, чтобы самолеты иностранных авиаперевозчиков, которые не зарегистрированы в РФ, могли приземляться на ее территории.

Ранее Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, сообщал «Татар-информ».