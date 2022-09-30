Росавиация вновь продлила режим закрытого неба на юге страны

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 октября 03.45 по московскому времени, сообщила Росавиация. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.



Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.



Напомним, ограничения на полеты на юг страны ввели после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Украине.