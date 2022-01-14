В аэропорту Алма-Аты усилены меры безопасности из-за увеличения пассажиропотока

Транспортная полиция в аэропорту Алма-Аты усилила меры по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка после возобновления полетов, прерванных из-за массовых беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сотрудниками транспортной полиции приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Особое внимание обращено на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности граждан», — рассказал начальник отдела полиции в воздушной гавани Талгат Талипов.

Он отметил, что полицейские несут службу в усиленном режиме и проводят работу по выявлению разыскиваемых лиц. В зоне досмотра особый упор делается на выявление запрещенных предметов. В терминал на данный момент могут войти только вылетающие пассажиры.

Внутренние и международные полеты из аэропорта Алма-Аты возобновились 13 января.