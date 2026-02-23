news_header_top
Происшествия 23 февраля 2026 09:39

Транспортная прокуратура взяла на контроль задержки в аэропортах Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Приволжская транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками рейсов в восьми аэропортах региона, включая Казань и Нижнекамск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержки произошли в аэропортах Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Пензы, Саранска, Самары, Уфы и Чебоксар.

«В аэропортах транспортными прокурорами осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров и предоставлением им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», – говорится в сообщении.

В случае нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры.

Ограничения в аэропортах Татарстана связаны с режимом беспилотной опасности из-за атаки БПЛА. За ночь над регионом были уничтожены три украинских БПЛА.

#задержка авиарейса #Прокуратура #атака БПЛА #беспилотная опасность
