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В аэропортах Москвы из-за атаки дронов задержали 74 рейса
Сегодня ночью и утром 1 сентября на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации. Ограничения вводились «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
В результате на вылет было задержано суммарно 74 рейса, еще 43 воздушных судна «ушли» на запасные аэродромы.
«С 09:05 мск все аэропорты московского региона работают штатно», – сообщили в Росавиации.
Напомним, сегодня российские силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ дронами, в том числе над Москвой и Московской областью. Мэр Сергей Собянин заявил, что один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). В данный момент происходит тушение локального возгорания.
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