За ночь ПВО нейтрализовала 158 дронов ВСУ над 15 российскими регионами

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 158 украинских дронов над 15 регионами России, в том числе над Москвой и Московской областью, сообщает Минобороны РФ.

Над территорией Брянской области уничтожено 34 украинских БпЛА, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Липецкой области, три – над территорией Тульской области, по два БпЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.

Кроме того, сбитый беспилотник повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода. «Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания», – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.