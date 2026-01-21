news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 21 января 2026 02:02

В Адыгее во время атаки БПЛА пострадали восемь человек

Читайте нас в
Телеграм

В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района Республики Адыгея во время атаки беспилотников пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель региона Марат Кумпилов.

По словам главы республики, в результате атаки никто не погиб. Семь из восьми пострадавших госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

В пострадавшем от пожара доме продолжается поквартирный обход. Согласно предварительной информации, на соседней парковке сгорели 15 автомобилей и еще 25 получили повреждения.

На место ЧП выехали председатель Правительства Адыгеи Анзаур Керашев, министр здравоохранения РА Рустем Меретуков и министр труда и соцразвития РА Джанбеч Мирза.

В Тахтамукайском районе разворачиваются пункты временного размещения граждан. «Еще раз подчеркну, что все нуждающиеся получат необходимую помощь», – заверил Кумпилов.

Ранее руководитель Адыгеи сообщил, что из-за «прилета БПЛА» в ауле Новая Адыгея начался пожар в многоквартирном доме и на соседней парковке.

читайте также
В Адыгее из-за удара дрона начался пожар в многоквартирном доме и на парковке
#адыгея #атака БПЛА
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустаму Минниханову вручили звание Почетного строителя России

Рустаму Минниханову вручили звание Почетного строителя России

20 января 2026
В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

20 января 2026