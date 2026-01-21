В Адыгее из-за удара дрона начался пожар в многоквартирном доме и на парковке

В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района Республики Адыгея после прилета беспилотника начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель региона Марат Кумпилов.

По словам главы республики, огонь «затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями».

На месте происшествия работают оперативные службы, туда же прибыл глава Тахтамукайского района Аскер Савв.

«Все нуждающиеся получат необходимую помощь, будет развернут пункт временного размещения граждан», – заверил Кумпилов.

Ранее Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении 53 украинских беспилотников за три часа – с 20.00 до 23.00 по Москве.

По информации военного ведомства, 29 дронов были сбиты над Азовским морем, по семь – над Краснодарским краем и Черным морем, шесть – над Крымом, два – над Ростовской областью, по одному – над Белгородской и Курской областями.