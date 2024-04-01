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В Администрации Раиса Татарстана появилось новое структурное подразделение
В Администрации Раиса Татарстана появилось новое подразделение. Указ об этом подписал руководитель республики Рустам Минниханов — документ опубликован на портале правовой информации.
«Вывести из состава Экспертного департамента Раиса Республики Татарстан отдел подготовки официальных выступлений Раиса РТ и определить его самостоятельным структурным подразделением Администрации Раиса РТ», — сказано в тексте.
В перечень отдельных должностей государственной гражданской службы РТ категории «руководители» внесут пункт «заведующий отделом подготовки официальных выступлений Раиса РТ». Руководителю нового отдела необходимо будет представлять сведения о своих доходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера, а также данные о доходах и имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Кроме того, ему запрещается иметь счета и открывать вклады в иностранных банках и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане увеличили число государственных служащих.
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