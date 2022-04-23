В 83 дворах Татарстана стартовал ремонт дорог по программе «Наш двор»

В Татарстане начались дорожные работы по программе «Наш двор». Сейчас они ведутся на 83 территориях, а до середины мая число обновляемых дворов достигнет 473. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства РТ рассказала замдиректора фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Венера Камалова.

Мероприятие в режиме ВКС со всеми районами провел Президент республики Рустам Минниханов.

Камалова рассказала о подготовке к благоустройству дворов, сохранению их безопасности для жителей во время ремонта, а также подчеркнула важность работы с обращениями граждан.

В настоящее время комиссии объезжают дворы, благоустройство которых запланировано на 2022 год. Перед началом работ важно убедиться, что территория подготовлена к реализации проекта, в том числе проведен демонтаж старого оборудования на детских площадках.

Кроме того, в период ремонта дворы должны оставаться безопасными для жителей домов. Так, необходимо обеспечить проход к подъездам, безопасность тротуаров и принять ряд других мер.

Камалова подчеркнула, что за последнюю неделю отмечается значительный рост обращений граждан, связанных с программой. К примеру, с 1 января по 1 апреля было получено 760 обращений, а за последние семь дней — 700.

В связи с этим важно отладить работу по оперативному реагированию на такие сообщения. По этому показателю обнаружено три муниципальных образования-аутсайдера: Казань, где просрочено 134 обращения, Альметьевский район — 24 и Зеленодольский — 12. В них полученные сообщения не были рассмотрены в положенный период от одного до трех дней.

Также замдиректора фонда «Институт развития городов РТ» отметила, что в республике необходимо вести работы по устранению замечаний по гарантийным письмам в 48 дворах в 14 муниципальных образований. Срок выполнения обязательств по гарантийным письмам — 1 июня.

Напомним, ранее Камалова сообщала, что экономические санкции никак не повлияют на реализацию президентской программы «Наш двор» в 2022 году.